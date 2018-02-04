احذروا مناشف المطبخ!

أثبت خبراء أمريكيون خطر مناشف المطبخ على الصحة كونها بؤرة لتجمّع أنواع خطيرة من البكتيريا.

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وأجرى علماء من جامعة أريزونا دراسة على 82 منشفة مطبخ (لليدين والأطباق والأسطح)، مأخوذة من منازل عائلات مختلفة في خمسة مدن أمريكية وكندية، ووجدوا في 89% منهم مجموعة من البكتيريا الخطرة على الصحة منها 25.6% بكتيريا عصويّة.

وقال تشارلز غيربا أحد المشاركين في الدراسة: "لا يغسل الكثير من الناس أيديهم بشكل جيد، وعندما يمسحونها بالمنشفة تعلق عليها البكتيريا، وبعد يومين تقريبا تصبح مليئة بالـبكتيريا العصوية الخطرة".

وينصح الباحثون بغسل مناشف المطبخ يوميا لأن تركها لفترات طويلة دون تنظيف يضاعف من كميات هذه البكتيريا التي تنتمي لعائلة العصويات المعوية، والتي تسبب أمراض متعددة خطيرة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو