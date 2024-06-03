4 نصائح لمنع تكرر احتشاء عضلة القلب

يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن احتشاء عضلة القلب يمكن أن يتكرر، لذلك على المصاب الاعتناء بصحته جيدا لمنع تكرار الإصابة.

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وفقا للطبيب، يجب أن تؤخذ الخصائص الشخصية لكل مصاب بعين الاعتبار، ولكن هناك قواعد عامة تشمل الجميع.

وينصح مياسنيكوف كل من أصيب باحتشاء عضلة القلب باستشارة طبيبه المعالج بصورة منتظمة ودورية وعدم الامتناع عن القيام بنشاط بدني، مثل المشي والتجوال بصورة منتظمة لأنه يساعد على إمداد القلب بكمية كبيرة من الأكسجين وهذا مهم جدا. كما أن الحركة تحمي من تكرر احتشاء عضلة القلب.

ويؤكد الطبيب على:

- ضرورة تناول الأدوية التي وصفها الطبيب بصورة منتظمة.

- التخلص من الوزن الزائد.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

- يجب التفاؤل وعدم الخوف من الحالة.

المصدر: فيستي. رو