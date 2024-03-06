احذروا.. أصحاب نظرية المؤامرة يستغلون "المرض X" لتحقيق الأرباح

استغل أصحاب نظرية المؤامرة في الولايات المتحدة التحدث عن المرض X، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية كجائحة افتراضية في المستقبل، لنشر المعلومات المضللة وتضخيمها والاستفادة منها.

ووجد مدققو الحقائق في وكالة AFP أن الأكاذيب حول العامل الممرض غير المعروف نشأت في الولايات المتحدة، لكنها امتدت إلى آسيا بلغات إقليمية متعددة.

وتهدد المعلومات المضللة سريعة الانتشار، التي تؤكد مخاطر تراجع مراقبة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا للخبراء، بتعظيم التردد بشأن اللقاحات والتأثير على مدى استعداد طوارئ الصحة العامة بعد 4 سنوات من تفشي "كوفيد-19".

ويستغل أصحاب النفوذ اليميني في الولايات المتحدة المعلومات المضللة لبيع عقاقير طبية تحتوي على ما يسميه خبراء الصحة "علاجا غير مثبت" لفيروس كورونا.

وقال تيموثي كولفيلد، من جامعة ألبرتا في كندا لوكالة AFP، إن "مروجي المعلومات المضللة يحاولون استغلال نظرية المؤامرة لبيع المنتجات. وغالبا ما يكون هذا مصدر دخلهم الأساسي، فبدون الترويج للخوف عديم الأدلة حول اللقاحات والمؤامرات الحكومية، لن يحققوا سوى دخلا ضئيلا أو معدوما".

وادعى أليكس جونز، مؤسس موقع InfoWars الذي حقق الملايين عبر نشر نظريات المؤامرة حول عمليات إطلاق النار الجماعية و"كوفيد-19"، كذبا على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك خطة عالمية لنشر المرض X باعتباره "سلاح قتل للإبادة الجماعية".

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وادعى طبيب القلب الأمريكي بيتر ماكولو، المعروف بنشر معلومات مضللة عن "كوفيد-19"، أن المرض X "قد يجري تطويره في مختبر بيولوجي". ونشر مزاعمه على الموقع الإلكتروني لـThe Wellness Company، شركة توريد المكملات الغذائية ومقرها الولايات المتحدة حيث يشغل منصب كبير المسؤولين العلميين.

ويقدم الموقع "مجموعة أدوات الطوارئ الطبية" بحوالي 300 دولار لحث الناس على "الاستعداد" للمرض X.

كما روّج موقع Gateway Pundit اليميني المعروف بنظريات المؤامرة، للأدوات الطبية في رسالة دعائية بعنوان "المرض X.. هل يخطط دعاة العولمة لجائحة أخرى؟".

وقالت جينيفر رايش، عالمة الاجتماع في جامعة كولورادو دنفر، إن نظريات المؤامرة مبنية على التردد المتزايد بشأن اللقاحات منذ "كوفيد-19"، والذي من المرجح أن يكون له آثار "بعيدة المدى" على الصحة العامة.

وقال تشونهوي تشي، أستاذ الصحة العالمية في جامعة ولاية أوريغون: "يمكن أن تؤدي المعلومات المضللة أيضا إلى قيام بعض الناس باتخاذ إجراءات غير فعالة أو حتى ضارة أثناء الوباء".

الجدير بالذكر أن نظريات المؤامرة انطلقت بعد عقد المنتدى الاقتصادي العالمي للجنة "التحضير للمرض X" في يناير، مع التركيز على جائحة محتملة في المستقبل.

المصدر: ساينس ألرت