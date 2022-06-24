أخطر مشروب للأمعاء

أعلن علماء جامعة هارفارد أن شرب المشروبات الغازية، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



وتشير مجلة The American Journal of Clinical Nutrition، إلى أنه وفقا لنتائج الدراسة التي أجراها خبراء جامعة هارفارد، يمكن أن يؤدي الإفراط بتناول المشروبات الغازية المحتوية على السكر، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المستقيم.

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وتضيف، لقد درس الباحثون بيانات عن الحالة الصحية لأكثر من 120 ألف مشارك، ودرسوا العلاقة بين حالات الإصابة بسرطان المستقيم والوفيات، وكذلك تناول المرضى لسكر الفركتوز والمشروبات المحتوية على السكر.

ويعتقد الخبراء، أن تناول المشروبات المحتوية على السكر يزيد من فرص الإصابة بسرطان الجزء العلوي والوسطي للمستقيم.

ويشير العلماء، إلى أن تناول المشروبات السكرية يؤثر في تطور السرطان. لذلك على الأشخاص الذين كانوا في مرحلة الطفولة يتناولون المشروبات الغازية المحتوية على السكر، وحاليا لا يتناولهاـ عدم القلق، لأن هذا التأثير يلاحظ خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبالطبع ليس سرطان المستقيم المرض الوحيد الذي تسببه المشروبات الغازية المحتوية على السكر. لأن هذه المشروبات تسبب أيضا أمراض الكبد والبنكرياس وسرطان بطانة الرحم.

المصدر: نوفوستي