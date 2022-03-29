دراسة تكشف الصلة بين انقطاع الطمث المبكر وتاريخ الاعتداء الجنسي  

وجدت دراسة رائدة في جامعة أوتاجو كرايستشيرش، أن النساء ضحايا الاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة يواجهن خطرا مضاعفا لانقطاع الطمث في سن الأربعين.

ويقول الدكتور جيري ماكليود من قسم الطب النفسي بالجامعة : "هذه النتائج ، بالرغم من كونها مقلقة ، مهمة أيضا، فهي تتماشى مع الأدبيات الدولية الناشئة حول الآثار الصحية والتنموية طويلة المدى للاعتداء الجنسي على الأطفال".

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وأوضح ماكليود أن المعرفة حول الآثار طويلة المدى لسوء معاملة الأطفال على الانتقال إلى سن اليأس محدودة. وقد أظهر القليل من البحث الذي تم إجراؤه نتائج غير متسقة، وربما بسبب أساليب البحث المستخدمة، وقد تمكنت هذه الدراسة من التغلب على بعض هذه القيود.

وشملت التي نشرت في مجلة Menopause وهي مجلة جمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية ، بيانات من 468 امرأة مشاركة في دراسة CDHS اللواتي أبلغن عن معلومات بأثر رجعي فيما يتعلق بتعرضهن للاعتداء الجنسي كقاصرات، في سن 18 و 21 عاما.

وسجلت جميع النساء البالغات 468 تفاصيل بشأن حالة انقطاع الطمث لديهن في سن 40 وتاريخهن المبلغ عنه سابقا من التعرض للاعتداء الجسدي أو الجنسي حتى بلوغهن سن 16 عاما، وتم تصنيف 22 بالمائة من المجموعة (104 امرأة) على أنها ما قبل أو بعد انقطاع الطمث.

يقول الدكتور ماكليود: "تظهر النتائج أن أولئك الذين أبلغوا عن تعرضهم للاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة لديهم مخاطر متزايدة لدخول مرحلة انقطاع الطمث في سن الأربعين"، على وجه الخصوص، أولئك الذين أبلغوا عن تعرضهم لاعتداء جنسي شديد، ودخلت مرحلة انقطاع الطمث بمعدل ضعف النساء اللواتي لم يبلغن عن مثل هذه الإساءات".

وبحسب الدكتور ماكليود إن متوسط ​​العمر لمعظم النساء اللواتي يدخلن مرحلة انتقالية في سن اليأس هو 51. وبالمقارنة ، بالنسبة للنساء في هذه الدراسة ، فإن أكثر من نصف النساء اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة قد دخلن في مرحلة انقطاع الطمث بسن الـ 40 ، أي قبل 11 عاما من متوسط ​​العمر.

كما شرعت الدراسة في استكشاف ما إذا كان الاعتداء الجسدي على الأطفال أدى إلى انتقال مبكر إلى سن اليأس حيث أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الإساءة الجسدية من شأنها أيضا تسريع سن اليأس، ومع ذلك ، في هذه الدراسة ، لم يكن لدى النساء اللواتي أبلغن عن تعرضهن للعقاب البدني الشديد في مرحلة الطفولة أي خطر متزايد لدخول مرحلة انقطاع الطمث في سن الأربعين، على عكس اللواتي تغرضن إلى الاعتداء الجنسي ".

المصدر:medicalxpress