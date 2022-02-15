الجزائر.. حظر مكملات غذائية تحتوي على كيميائيات لعلاج الضعف الجنسي

منعت وزارة التجارة في الجزائر مكملات غذائية قالت إن بعضها يحتوي على مكونات كيميائية تدخل في صناعة المواد الصيدلانية لعلاج الضعف الجنسي لا ينصح بتناولها.

وجاء في بيان للوزارة أن "التحاليل المخبرية التي قامت بها الجهات المختصة على مجموعة من المكملات الغذائية أفضت إلى ثبوت احتواء البعض منها على مكونات كيميائية".

وأوضحت أن هذه المكونات تدخل في صناعة المواد الصيدلانية تتمثل على وجه الخصوص في أدوية تستعمل لعلاج الضعف الجنسي والتي لا ينصح بتناولها إلا بعد أخذ رأي طبيب مختص.

ونبهت إلى احتوائها على مواد غير مصرح بها في التركيبة، مما يعتبر مخالفة لأحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والمرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 6 مايو سنة 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات.

وذكرت أن هذه المنتوجات تكون عادة على شكل عسل ومشروب ومعجون وشوكولاطة، معروضة في عدة توضيبات وأشكال أخرى مثل الأكياس الصغيرة والعلب والقنينات.

وحذرت وزارة التجارة المستهلكين من هذه المنتجات التي وصفتها بـ "غير المأمونة"، ومن شأن استهلاكها أن يشكل خطرا على الصحة، داعية للامتناع عن إقتنائها واستهلاكها.

كما حذرت الوزارة جميع التجار بمنع عرض هذه المنتجات للبيع أو التداول تحت أي صفة كانت، كما يمنع تخزينها بالمستودعات.

وهددت وزارة التجارة وترقية الصادرات المخالفين لهذه التعليمات بعقوبات صارمة منصوص عليها في القوانين سارية المفعول.

وتشمل قائمة المكملات الغذائية الممنوعة، "عسل ملكي مسك اليمان MESK EL YAMEN، عسل HILTI، عسل HERCULES HONEY، عسل ملكي BIP MAX، عسل العنبر اليمني AL-AMBAR YAMANI، عسل الطاقة VIGA HONEY، العسل الملكي ROYAL HONEY، عسل Q7 GOLD، شوكولاطة HILTI، شوكولاطة STROMAE، شوكولاطة Q7 GOLD".

كما ضمت القائمة "مشروب HILTI، مشروب الجانسنغ HOURS GOLD48ـ مشروب NITRO MAX GOLD، مشروب DIBLONG، بالإضافة إلى معجون DIBLONG، معجون بالعسل MIEL BIZ10 ،CIALIS ،ERKEXIN ،HILTI GOLD.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية