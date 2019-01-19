 
مباشر

عروس تصاب بالرصاص أثناء زفافها وترفض إلغاء الحفل

متفرقات

عروس تصاب بالرصاص أثناء زفافها وترفض إلغاء الحفل
Dymontiger.livejournal.com
حفل زفاف هندي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc8t

أصيبت عروس في عاصمة الهند نيودلهي بالرصاص أثناء حفل زفافها، إلا أنها رفضت إلغاء مراسم الحفل.

إقرأ المزيد
الهند تتأهب لاستقبال أضخم مهرجان ديني في العالم

وأفادت صحيفة "NDTV" الهندية بأن العروس كانت تستعد للصعود إلى المنصة، حيث كان عليها أن تطوف مع عريسها حول النار 7 مرات بحسب التقاليد المحلية، عندما تعرضت لإطلاق نار أسفر عن إصابتها بجروح في رجليها.

ونقلت العروس إلى المستشفى فورا، ثم اتصلت عائلتها بالشرطة، وقالت الفتاة إنها لا تعرف من أطلق النار عليها.

وخرجت العروس من المستشفى في اليوم نفسه بعد تلقي الإسعافات، وعقدت القران مع عريسها. فيما قررا أن يقيما حفلا أكثر تواضعا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة بحثا عن هوية مطلق النار.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تحذف رسائل Whats App المقروءة بعد إرسالها!