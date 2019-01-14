الهند تتأهب لاستقبال أضخم مهرجان ديني في العالم

يتدفق عشرات ملايين الحجاج الهندوس للمشاركة في مهرجان "Kumbh Mela" في الهند، والذي يعد مزيجا متكاملا من الطقوس الدينية والأنشطة السياحية وكذلك السياسية.

ويتأهب الحجاج الهندوس للمشاركة في المهرجان الأضخم في آسيا والعالم، والذي يفتتح رسميا في 15 يناير الجاري، بينما يسبق موعد انطلاقه الانتخابات السياسية العامة في البلاد.

كما يستمر المهرجان لمدة 8 أسابيع متواصلة وينعقد في مدينة "براياغراج"، في حين تتوقع السلطات أن يشارك فيه أكثر من 150 مليون شخص هذا العام، بينهم مليون سائح أجنبي.

ويعتقد الحجاج الهندوس بأن الاغتسال بمياه نهر "جانجيس" خلال المهرجان، ينقيهم من ذنوبهم ويمنحهم الخلاص من "دورة الحياة والموت".

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وفي سياق متصل، فرزت الحكومة الهندية عشرات آلاف العناصر الأمنية والمنظمة للحدث، وكذلك شيدت آلاف المطابخ والمراحيض المؤقتة، في حين يستطيع الأثرياء من الحجاج الإقامة في نزل فخمة على ضفاف النهر، بتكلفة تقارب 500 دولار أمريكي لليلة الواحدة.

ويشكل الهندوس 80% من إجمالي الشعب الهندي (1.3 مليار نسمة)، كما أن كثيرا منهم ما زال متدينا إلى حد كبير، على الرغم من الانتشار السريع للثقافة الغربية بين أفراد الطبقة الوسطى.

المصدر: رويترز