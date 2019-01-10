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مطعم العراة يغلق أبوابه في باريس

مجتمع

مطعم العراة يغلق أبوابه في باريس
AFP : Geoffroy Van Der Hasselt
مطعم "O’naturel"
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يغلق مطعم العراة الشهير في باريس أبوابه للأبد، مع حلول شهر فبراير المقبل، نتيجة عدم رغبة سكان العاصمة الفرنسية بالتعري أمام الغرباء خلال تناولهم وجبة الطعام.

وأكد مالكا المشروع التوأم، مايك وستيفاني سادا، أن مطعم "O’naturel" سيغلق أبوابه رسميا، في حين "سيتذكران الأوقات الجيدة والمميزة التي جمعتهما بأشخاص رائعين أرادوا عيش لحظات مميزة مع بعضهم".

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وراهن التوأم عند افتتاحهما المطعم بداية، على جذب عدد كبير من السياح والسكان، لأن موقعه يتوسط العاصمة الفرنسية، باريس، أحد أكثر المقاصد السياحية شعبية حول العالم، مع العلم أن مايك وستيفاني لم يتعريا أبدا أثناء إدارتهما للمطعم.

وفي السياق نفسه، رجح خبراء أن إغلاق المطعم لا يتعلق بعدم رغبة السياح بزيارته وحسب، بل أيضا بسبب أسعار وجباته الباهظة، التي يصل سعر بعضها إلى 60 دولارا أمريكيا. 

وتعد فكرة المشروع الاستثماري سابقة أوروبية، إذ يخلع الزوار ملابسهم بالكامل مع دخولهم المطعم، في حين تقدم لهم الشباشب فقط.

المصدر: RT

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