 
مباشر

رقم قياسي.. أكثر وأسرع تغريدة انتشارا على تويتر

مجتمع

رقم قياسي.. أكثر وأسرع تغريدة انتشارا على تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lak5

حقق الملياردير الياباني يو ساكو مايزاوا رقما قياسيا لأكثر التغريدات انتشارا على تويتر، عندما تعهد بتقديم مليون دولار لمئة شخص يتمكنون من إعادة توجيه تغريداته.

وخلافا لكل التوقعات تمكن المتابعون من إعادة تغريدات الملياردير في غضون 24 ساعة بنحو 5.6 ملايين مرة، لتصبح التغريدة الأكثر مشاركة في تاريخ "تويتر".

وتفوقت تغريدة الملياردير الياباني على تغريدة سابقة لمراهق أمريكي أطلقها على تويتر عام 2017، وطلب فيها مساعدة متابعيه في الحصول على دجاج مجاني لمدة عام كامل من سلسلة الوجبات السريعة ويندي.

Statista

المصدر: توتير

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماراثون "القطب البارد" في درجة حرارة -52