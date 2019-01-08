رقم قياسي.. أكثر وأسرع تغريدة انتشارا على تويتر

حقق الملياردير الياباني يو ساكو مايزاوا رقما قياسيا لأكثر التغريدات انتشارا على تويتر، عندما تعهد بتقديم مليون دولار لمئة شخص يتمكنون من إعادة توجيه تغريداته.

وخلافا لكل التوقعات تمكن المتابعون من إعادة تغريدات الملياردير في غضون 24 ساعة بنحو 5.6 ملايين مرة، لتصبح التغريدة الأكثر مشاركة في تاريخ "تويتر".

وتفوقت تغريدة الملياردير الياباني على تغريدة سابقة لمراهق أمريكي أطلقها على تويتر عام 2017، وطلب فيها مساعدة متابعيه في الحصول على دجاج مجاني لمدة عام كامل من سلسلة الوجبات السريعة ويندي.

Statista

المصدر: توتير