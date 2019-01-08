رقم قياسي.. أكثر وأسرع تغريدة انتشارا على تويتر
حقق الملياردير الياباني يو ساكو مايزاوا رقما قياسيا لأكثر التغريدات انتشارا على تويتر، عندما تعهد بتقديم مليون دولار لمئة شخص يتمكنون من إعادة توجيه تغريداته.
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉pic.twitter.com/cKQfPPbOI3— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 5 января 2019 г.
وخلافا لكل التوقعات تمكن المتابعون من إعادة تغريدات الملياردير في غضون 24 ساعة بنحو 5.6 ملايين مرة، لتصبح التغريدة الأكثر مشاركة في تاريخ "تويتر".
وتفوقت تغريدة الملياردير الياباني على تغريدة سابقة لمراهق أمريكي أطلقها على تويتر عام 2017، وطلب فيها مساعدة متابعيه في الحصول على دجاج مجاني لمدة عام كامل من سلسلة الوجبات السريعة ويندي.
المصدر: توتير