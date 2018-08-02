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تفاصيل جديدة حول الحمار الوحشي المزيف في مصر

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تفاصيل جديدة حول الحمار الوحشي المزيف في مصر
Sputnik Igor Zarembo
حمار وحشي
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أعلن مدير الحديقة الدولية في مصر محمد سلطان، تحويل مستأجر الحديقة للنيابة المصرية، للتحقيق في واقعة "الحمار الوحشي" المزيف.

وأوضح سلطان أن الواقعة شهدت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن إدارة الحديقة قررت فسخ تعاقد المستأجر والذي كان ممتد لـ3 سنوات، وأن المستأجر أساء لسمعة الحديقة بتزييف حمار وحشي.

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ولفت إلى أن تصرف المستأجر غير مسؤول وتسبب في ضجة كبرى وغير حضاري، مؤكدا أن "الأمر حاليا بيد القضاء".

وكانت صورة لحمار وحشي في الحديقة الدولية بمدينة نصر في مصر، قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد النشطاء أنه ليس حمارا وحشيا حقيقيا.

ونشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، قائلاإن "الحمار بلدي وليس من النوع الوحشي، وطلي بخطوط سوداء ليشابه الحمر الوحشية."

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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