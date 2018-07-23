ما حقيقة الحمار الوحشي "المزيف" في الحديقة الدولية بمصر؟

أثارت صورة لحمار وحشي في الحديقة الدولية بمدينة نصر في مصر، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد النشطاء أنه ليس حمارا وحشيا حقيقيا.

ونشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، قائلا:"إن الحمار بلدي وليس من النوع الوحشي، وتم طلاؤه بخطوط سوداء ليصبح وحشيا."

من جانبه، نفى مدير مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة محمد سلطان، الشائعات التي تم تداولها فيما يتعلق بالحمار الوحشي الموجود بالحديقة، مشيرا إلى أن الحمار المتواجد بالحديقة حقيقي وليس بلدي كما يتردد قائلا: "الحمار الوحشي حقيقي مش بلدي ومش مدهون" وأن الحيوانات يتم العناية بها والكشف الدوري عليها.

المصدر: فيسبوك + اليوم السابع