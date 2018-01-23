تغريدة "ضد إسرائيل" تتسبب بانسحاب محجبة تروج لمستحضرات الشعر

انسحبت المدونة البريطانية المختصة في أسرار الجمال من دعاية شركة لوريال لمستحضرات التجميل، بسبب نشرها تغريدة "ضد إسرائيل" عام 2014.

وأعربت أمينة خان، أول مسلمة محجبة تشارك في حملة إعلانية لمستحضرات العناية بالشعر في بريطانيا، عن "أسفها الشديد" لنشرها التغريدة على تويتر، واعتذرت عن "الضرر" الناجم عن المنشور.

A post shared by Amena (@amenaofficial) on Jan 22, 2018 at 4:24am PST

وأعلنت أمينة عن أسفها عبر حسابها على موقع إنستغرام، قائلة: "أشعر بأسف عميق لمحتوى التغريدة التي كتبتها عام 2014، وأعتذر بصدق عن الأذى الناجم عن المنشور".

Here are the tweets that Amena Khan made about Israel in 2014. It's created backlash and accusations of being 'anti-israel'. As a result she's stepped down. pic.twitter.com/yssj5SHYN4 — Nabeela Zahir (@NabeelaZahir) January 22, 2018

وقالت السيدة خان في تغريدتها تلك: "إسرائيل دولة غير شرعية" و"إسرائيل = فرعون. كلاهما قتلة أطفال"، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

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وبهذا الصدد، قال متحدث باسم لوريال باريس، في حديث مع Newsbeat: "علمنا مؤخرا بسلسلة التغريدات التي نُشرت عام 2014، من قبل أمينة خان التي ظهرت في حملة إعلانية ببريطانيا. ونقدر اعتذارها عن المضمون والأذى الذي تسببت به".

واستطرد المتحدث قائلا: "لوريال باريس ملتزمة بالتسامح والاحترام تجاه جميع الناس. ونتفق مع قرار خان الانسحاب من الحملة الإعلانية".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا