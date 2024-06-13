"قفزة قاتلة".. حادث مأساوي يودي بحياة مظلي في بطرسبورغ (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام روسية أن رجلا فقد حياته في حادث مأساوي أثناء محاولته تنفيذ قفزة مظلية في ضواحي بطرسبورغ.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها قناة "Mash" الروسية على تليغرام فإن الحادث وقع في مطار بوتيلوفو بالقرب من بطرسبورغ عندما كان رجل، يبلغ من العمر 38 سنة، ينفذ قفزة مظلية من الطائرة، لكن خيوط مظلته تشابكت وسقط بقوة على الأرض وفقد حياته على الفور، والكاميرا التي كانت مثبتة على خوذته وثقت اللحظات المرعبة للحادث.

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وأشارت القناة إلى أن الرجل كان قد نفذ 363 قفزة مظلية في المجمل، وفي يوم الحادث كان مع مجموعة مكونة من 7 أشخاص على متن طائرة من نوع AN-28DK، وكانت القفزة التي أودت بحياته هي القفزة الرابعة له من الطائرة، والتحقيقات جارية حاليا لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر: Mash/Telegram