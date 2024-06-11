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أكثر من 2000 فراشة تغزو غرفة سائحتين بريطانيتين في فندق تايلاندي (فيديو)

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أكثر من 2000 فراشة تغزو غرفة سائحتين بريطانيتين في فندق تايلاندي (فيديو)
أكثر من 2000 فراشة تغزو غرفة سائحين في فندق تايلاندي
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أصيب سائحتان بريطانيتان في تايلاند بالرعب بعد أن سمحتا عن غير قصد لمئات الفراشات بإغراق غرفتهما في الفندق.

ووثقت السائحة جيما ساير المشهد بلقطات مذهلة حيث يظهر سرب ضخم من الحشرات فوق فراش النوم والناموسية التي تغطيه، مما خلق مشهدا مثيرا للقلق.

وتقول ساير إنها دخلت وصديقتها إلى غرفتهما بالفندق، ولاحظتا أن الفراشات تدخل من فجوة بجوار الباب، فحاولتا سدها بمنشفة، وعندما فتحتا الباب صعقتا من المشهد، حيث انطلق نحوهما أكثر من 2000 فراشة.

وبحسب التقارير، فتحت السائحتان الباب "لجزء من الثانية فقط". 

المصدر: نيويورك بوست

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