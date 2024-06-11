أكثر من 2000 فراشة تغزو غرفة سائحتين بريطانيتين في فندق تايلاندي (فيديو)

أصيب سائحتان بريطانيتان في تايلاند بالرعب بعد أن سمحتا عن غير قصد لمئات الفراشات بإغراق غرفتهما في الفندق.

ووثقت السائحة جيما ساير المشهد بلقطات مذهلة حيث يظهر سرب ضخم من الحشرات فوق فراش النوم والناموسية التي تغطيه، مما خلق مشهدا مثيرا للقلق.

Horrific video shows tourists accidentally letting swarm of ‘over 2,000 moths’ into #Thailand hotel room.....pic.twitter.com/QV1ypb5Ryl — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) June 11, 2024

وتقول ساير إنها دخلت وصديقتها إلى غرفتهما بالفندق، ولاحظتا أن الفراشات تدخل من فجوة بجوار الباب، فحاولتا سدها بمنشفة، وعندما فتحتا الباب صعقتا من المشهد، حيث انطلق نحوهما أكثر من 2000 فراشة.

وبحسب التقارير، فتحت السائحتان الباب "لجزء من الثانية فقط".

المصدر: نيويورك بوست