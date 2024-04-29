 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين في كمين القسام قرب ثكنة "نيتساريم"

السعودية.. جدار غباري يجتاح وادي الدواسر وزوبعة ضخمة تظهر شمال مدينة أبها (فيديوهات)

متفرقات

السعودية.. جدار غباري يجتاح وادي الدواسر وزوبعة ضخمة تظهر شمال مدينة أبها (فيديوهات)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg5t

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو تظهر وصول "جدار غباري" اليوم الاثنين إلى منطقة وادي الدواسر.


وفي حسابه عل منصة "إكس"، بيّن خبير الطقس زياد الجهني أن ‏موجة غبار نتجت عن الرياح الهابطة للسحب الرعدية، لافتا إل أنها كانت تؤثر - في حينها- على جنوب وغرب الرياض.

وأبان مقطع الفيديو الموجة الغبارية الضخمة وهي تغطي سماء وادي الدواسر، بينما استقر المواطنون داخل منازلهم وظهرت الشوارع خالية.

كما نشر الجهني مقطع فيديو يظهر زوبعة ضخمة ظهرت شمال مدينة أبها يوم أمس الأحد، معلقا عليه بالقول: "لماذا الناس متهاونون بهذا الشكل؟ الإعصار يقترب والبعض منهم يتوقف أمامه للتصوير".

إقرأ المزيد
السحابة الخضراء تظهر في السعودية (فيديوهات)
السحابة الخضراء تظهر في السعودية (فيديوهات)

هذا وحذر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الاثنين من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وانعداما لمدى الرؤية وصواعق رعدية.

 كما توقع المركز سقوط أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان.

وذلك وسط موجات من الرياح القوية والمثيرة للأتربة على العديد من المناطق السعودية مع اضطراب كبير في درجات الحرارة بمناطق المملكة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا