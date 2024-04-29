السعودية.. جدار غباري يجتاح وادي الدواسر وزوبعة ضخمة تظهر شمال مدينة أبها (فيديوهات)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو تظهر وصول "جدار غباري" اليوم الاثنين إلى منطقة وادي الدواسر.



وفي حسابه عل منصة "إكس"، بيّن خبير الطقس زياد الجهني أن ‏موجة غبار نتجت عن الرياح الهابطة للسحب الرعدية، لافتا إل أنها كانت تؤثر - في حينها- على جنوب وغرب الرياض.

وأبان مقطع الفيديو الموجة الغبارية الضخمة وهي تغطي سماء وادي الدواسر، بينما استقر المواطنون داخل منازلهم وظهرت الشوارع خالية.

موجة غبار ناتجة عن الرياح الهابطة للسحب الرعدية،تؤثر الان على جنوب و غرب الرياض😷



وصل جدار الغبار الان،وادي الدواسر.pic.twitter.com/UOKoPaNNMq — د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) April 29, 2024

كما نشر الجهني مقطع فيديو يظهر زوبعة ضخمة ظهرت شمال مدينة أبها يوم أمس الأحد، معلقا عليه بالقول: "لماذا الناس متهاونون بهذا الشكل؟ الإعصار يقترب والبعض منهم يتوقف أمامه للتصوير".

زاوية أكثر قرب للإعصار القمعي الذي ضرب شمال أبها يوم أمس🌪️



لماذا الناس متهاونون بهذا الشكل،الإعصار يقترب و البعض منهم يتوقف أمامه للتصوير..😨pic.twitter.com/Dy8SnakgLJ — د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) April 29, 2024

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هذا وحذر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الاثنين من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وانعداما لمدى الرؤية وصواعق رعدية.

كما توقع المركز سقوط أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان.

وذلك وسط موجات من الرياح القوية والمثيرة للأتربة على العديد من المناطق السعودية مع اضطراب كبير في درجات الحرارة بمناطق المملكة.

المصدر: RT