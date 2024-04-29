السحابة الخضراء تظهر في السعودية (فيديوهات)
انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر ما يسمى بـ"السحابة الخضراء" في سماء مدينة الطائف السعودية، حيث تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقها هطول أمطار غزيرة بعدة مناطق.
ونشر خبير المناخ زياد الجهني وصفحات أخبارية مخصصة للطقس مقاطع فيديو تظهر هذه السحابة، ما أثار تفاعلا.
حضن الان سوبر سل .. السحابة الخضراء— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 29, 2024
سبحان ربي العظيم و بحمده ‼️#السعودية 🇸🇦
29-4-2024#Supercell Ksa
pic.twitter.com/Qt4k7Jo3LU
حضن الان سوبر سل .. السحابة الخضراء— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 29, 2024
سبحان ربي العظيم و بحمده ‼️#السعودية 🇸🇦
29-4-2024#Supercell Ksa
pic.twitter.com/Qt4k7Jo3LU
#السعودية | ظهور #السحابة الخضراء Supercell في حضن الآن ! ⚠️☁️ pic.twitter.com/nTLo5FQjCX— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 29, 2024
والسحابة الخضراء هي ظاهرة نادرة تحدث في السماء، وتتشكل عندما يتم تواجد جزيئات معينة في الغلاف الجوي تعكس الأشعة الشمسية بطريقة معينة، ما يعطيها لونًا أخضر غامقًا أو أزرق.
المصدر: RT