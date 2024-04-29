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السحابة الخضراء تظهر في السعودية (فيديوهات)

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السحابة الخضراء تظهر في السعودية (فيديوهات)
Gettyimages.ru
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انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر ما يسمى بـ"السحابة الخضراء" في سماء مدينة الطائف السعودية، حيث تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقها هطول أمطار غزيرة بعدة مناطق.

ونشر خبير المناخ زياد الجهني وصفحات أخبارية مخصصة للطقس مقاطع فيديو تظهر هذه السحابة، ما أثار تفاعلا.

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والسحابة الخضراء هي ظاهرة نادرة تحدث في السماء، وتتشكل عندما يتم تواجد جزيئات معينة في الغلاف الجوي تعكس الأشعة الشمسية بطريقة معينة، ما يعطيها لونًا أخضر غامقًا أو أزرق. 

المصدر: RT

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