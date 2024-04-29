السحابة الخضراء تظهر في السعودية (فيديوهات)

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر ما يسمى بـ"السحابة الخضراء" في سماء مدينة الطائف السعودية، حيث تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقها هطول أمطار غزيرة بعدة مناطق.

ونشر خبير المناخ زياد الجهني وصفحات أخبارية مخصصة للطقس مقاطع فيديو تظهر هذه السحابة، ما أثار تفاعلا.

حضن الان سوبر سل .. السحابة الخضراء

سبحان ربي العظيم و بحمده ‼️#السعودية 🇸🇦

29-4-2024#Supercell Ksa

pic.twitter.com/Qt4k7Jo3LU — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 29, 2024

حضن الان سوبر سل .. السحابة الخضراء

سبحان ربي العظيم و بحمده ‼️#السعودية 🇸🇦

29-4-2024#Supercell Ksa

pic.twitter.com/Qt4k7Jo3LU — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 29, 2024

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والسحابة الخضراء هي ظاهرة نادرة تحدث في السماء، وتتشكل عندما يتم تواجد جزيئات معينة في الغلاف الجوي تعكس الأشعة الشمسية بطريقة معينة، ما يعطيها لونًا أخضر غامقًا أو أزرق.

المصدر: RT