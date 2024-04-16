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"السحابة الخضراء" تظهر في الإمارات (فيديوهات)

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Gettyimages.ru
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فيما تشهد الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقها هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، انتشر على مواقع التواصل مقاطع فيديو يظهر "السحابة الخضراء"، ما تسبب بعاصفة رعدية وصواعق شديدة.

وتداول نشطاء على منصة "إكس" وصفحات أخبارية مخصصة للطقس مقاطع فيديو تظهر هذه السحابة.

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والسحابة الخضراء هي ظاهرة نادرة تحدث في السماء، وتتشكل عندما يتم تواجد جزيئات معينة في الغلاف الجوي تعكس الأشعة الشمسية بطريقة معينة، ما يعطيها لونًا أخضر غامقًا أو أزرق. 

المصدر: RT

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