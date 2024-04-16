"السحابة الخضراء" تظهر في الإمارات (فيديوهات)
فيما تشهد الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقها هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، انتشر على مواقع التواصل مقاطع فيديو يظهر "السحابة الخضراء"، ما تسبب بعاصفة رعدية وصواعق شديدة.
وتداول نشطاء على منصة "إكس" وصفحات أخبارية مخصصة للطقس مقاطع فيديو تظهر هذه السحابة.
السحابه الخضراء— Rashid_Almethen (@rashidalmethen) April 16, 2024
سميت بهذا الاسم نتيجة كمية بخار الماء الي تحتويه https://t.co/S3uB5duq3z
سحابه هائلة غرب #العين 7:50 م#الامارات ⚡️⚡️🇦🇪— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 16, 2024
Alain- city #منخفض_المطيرpic.twitter.com/cNn1XGUbn8
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ظهور السحابة الخضراء الآن في الإمارات 🇦🇪— أخبار الهلال (@hilalstuff) April 16, 2024
⚠️ حتى الآن لا تأجيل لمواجهة الهلال والعين وستقام في موعدها المحدد اليوم
pic.twitter.com/jjLGokXKqa
والسحابة الخضراء هي ظاهرة نادرة تحدث في السماء، وتتشكل عندما يتم تواجد جزيئات معينة في الغلاف الجوي تعكس الأشعة الشمسية بطريقة معينة، ما يعطيها لونًا أخضر غامقًا أو أزرق.
المصدر: RT