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الصين.. سقوط عامل من فتحة مصعد في مبنى قيد الإنشاء! (فيديو)

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الصين.. سقوط عامل من فتحة مصعد في مبنى قيد الإنشاء! (فيديو)
reddit.com
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط عامل من فتحة مصعد في مبنى قيد الإنشاء في الصين.

ويظهر العامل وهو يسير في المبنى ويحمل في يديه كيسين، ولم يلحظ فتحة المصعد فسقط بداخلها.

وأشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مقطع الفيديو لم يبين وجود أي لافتات أو علامات تحذير أمام الفتحة.

Chinese worker fell into elevator hole, 12 March 2024
byu/DrabTaker inCrazyFuckingVideos
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وأشارت منصة "reddit" للتواصل الاجتماعي إلى أن الحادثة وقعت في 12 مارس الجاري، فيما لم تذكر أي معلومات عن حالة الشخص الذي تعرض للحادثة.

المصدر: reddit

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