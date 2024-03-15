"تهاجمه وتلوح بسكين".. قصة امرأة تعنف زوجها على مدى سنوات توثقها كاميرا مراقبة (فيديوهات + صور)

أظهرت كاميرا مراقبة مشاهد مرعبة توثق اللحظة التي ينكمش فيها رجل معنف على الأرض بينما كانت زوجته تهاجمه وتلوح بسكين بمنزلهما خلال فترة "حكمها" التي استمرت 20 عاما.

وجرى التقاط مقاطع الفيديو عبر كاميرا لمراقبة الأطفال كأدلة دامغة لهجمات شيري سبنسر على زوجها ريتشارد في منزلهما المكون من سبع غرف نوم في بوبويث شرقي يوركشاير ببريطانيا.

وتظهر مقاطع من مقابلات الشرطة شيري وهي تكذب بشكل عرضي بشأن كون زوجها هو المعتدي، فقط لكي يتحول وجهها إلى اللون الرمادي عندما تواجه اللقطات.

وفي إحدى المرات، تبرزت على الأرض وأجبرته على تنظيفها، وفي أخرى ضربته بزجاجة نبيذ بقوة لدرجة أنها شوهت أذنه بشكل دائم.

سُجنت شيري، 45 عاما، لمدة أربع سنوات في محكمة هال كراون في مارس من العام الماضي من قبل القاضي كيت رايفيلد، الذي قال لها: "هذه أسوأ حالة من السلوك المسيطر والقسري الذي رأيته".

والآن، يشارك ريتشارد سبنسر قصته بتفاصيل حية في الفيلم الوثائقي الذي تبثه القناة الخامسة بعنوان "زوجتي، المعتدية: اللقطات السرية"، والذي يبث يوم الاثنين.

في حين بذلت شيري جهودا يائسة من خلال المحاكم في محاولة لوقف بث الفيلم الوثائقي.

هذا ورأى ريتشارد أن تجاربه المروعة يجب أن ينظر إليها على أنها ترفع مستوى الوعي بنوع الإساءة التي يمكن أن يعاني منها الرجال في حياتهم اليومية على أيدي شركاء عنيفين، لكن شيري حاولت منع ذلك.

وقال لـ"MailOnline": "حاولت شيري إيقاف بث الفيلم الوثائقي في محكمة التاج لكنها فشلت، ثم تقدمت بطلب للحصول على أمر بخطوات محظورة من خلال محكمة الأسرة، والذي تم رفضه لحسن الحظ ورفضه في الجلسة الأولى".

وأردف: "لقد تم تأجيل البث بسبب التحديات القانونية لمدة ستة أشهر تقريبا، ولكن الآن سيتم عرضه أخيرا.؟آمل أن يتم استقبال الفيلم بشكل جيد وأن يحدث فرقا".

وأعطت كاميرا مربية الأطفال المخفية مخرجا حيويا للزوج الذي تعرض للضرب، بعد أن تحمل سنوات من الإساءة الجسدية واللفظية من زوجته، مما تركه "مكسورا" على الأرض في وضع الجنين.

وكان سبنسر قد التقى بزوجته في ملهى ليلي في عام 2000، وتزوجا على أحد الشواطئ التايلاندية في عام 2009.

وبعد أن استقبلا الابنة الكبرى من بناتهم الثلاث في عام 2015، قام سبنسر بتثبيت كاميرا المربية حتى يتمكنوا من مراقبتها.

وبدلا من ذلك، أظهرت اللقطات خطبا غاضبة، حيث كانت شيري تصف زوجها بـ"الصبي السمين" و"المتألم" و"الغبي" وتسبب له كدمات وخدوش سيحتاج إلى تغطيتها بالمكياج قبل الذهاب إلى الخارج.

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وعندما تدخلت الشرطة أخيرا، سلم ريتشارد 43 صورة لوجهه المصاب بالكدمات، تم التقاطها في تواريخ مختلفة بعد الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها.

ويقول ضابط شرطة للفيلم الوثائقي: "لقد كان هذا يحدث لفترة طويلة، وهذا هو ما هو عليه..منسحب ومكسور".

في حين أوضح ريتشارد سبنسر قائلا: "أردت فقط أن تتوقف الإساءة. لقد كنت في موقف ولم يكن هناك مخرج".

واستمعت محكمة هال كراون إلى أن شيري، وهي أم لثلاثة أطفال، نفذت معظم الهجمات على زوجها في منزل العائلة.

وعملت شيري على أعلى المستويات في خدمة السجون والمراقبة التابعة لصاحبة السمو الملكي، وتفاخرت أمام أصدقائها بأنها تحظى باهتمام رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

وكانت مديرة مشروع في مديرية الاستراتيجية والأداء بالقسم.

وصرح صديق سابق لها قائلا: "كانت تتفاخر بكونها أقل من رئيس الوزراء بدرجتين فقط في مجالها، وكانت تعقد اجتماعات مع بوريس جونسون، الذي كانت تتحدث عنه كما لو كان صديقًا لها".

وأضاف: "كانت تتفاخر بمسيرتها المهنية بينما كانت تُخضع زوجها الفقير، وهو رجل جميل، للإساءة اليومية والإهانة والإذلال".

وُصف بأنه "مفارقة كبيرة" أن سبنسر قام بالكثير من العمل بهدف التحقيق في تأثير أحكام السجن على الأسرة.

يذكر أن أسوأ الاعتداءات على الزوج حدثت في أبريل 2021 عندما هاجمته زوجته بزجاجة النبيذ الفارغة.

وذكر أنه أصبح محصنا تقريبا ضد الإيذاء الجسدي الذي تعرض له، على الرغم من أنها ستسبب له ألما شديدا عندما تغرس أسنانها فيه، لكنه بين أن الندوب العقلية التي خلفتها 16 عاما من هجماتها المليئة بالكراهية هي التي ستترك الأثر الأكثر ديمومة.

انتهى عهد شيري من "الإرهاب الداخلي" أخيرا في يونيو 2021 عندما تم استدعاء الشرطة إلى منزل عائلتهم من قبل عامل رعاية اجتماعية معنية.

المصدر: "دايلي ميل"