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حديقة الحيوان في موسكو تحتفل بالباندا كاتيوشا في عيدها الأول (فيديو)

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حديقة الحيوان في موسكو تحتفل بالباندا كاتيوشا في عيدها الأول (فيديو)
ntv.ru
صورة أرشيفية
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احتفلت حديقة حيوان موسكو بالباندا كاتيوشا في عيد ميلادها الأول، وقد بلغت من العمر 6 أشهر.

وتلقت الباندا الصغيرة مجموعة من الخضار الموضوعة على شكل رقم 6 على أنها "كعكة عيد ميلادها". ونشرت مدير عام حديقة الحيوان سفيتلانا أكولوفا لقطات الفيديو للاحتفال عبر قناتها على "تليغرام".

وجاء في التعليق أسفل الفيديو: "كاتيوشا بلغت من العمر نصف السنة. وقد حصلت على جزرتها الأولى، ويبدو أنها أدركت أن حليب والدتها ليس طبقا وحيدا لذيذ المذاق في العالم".

يذكر أن الباندا الصغيرة ولدت في أغسطس عام 2023 في موسكو لوالدين تم إحضارهما من الصين. وأطلق عليها اسم كاتيوشا، حيث تم اختيار الاسم بالتصويت. وبدأت كاتيوشا بتجربة نبات الخيزران، لكنها تجد حتى الآن صعوبة في مضغه.

المصدر: RT

 

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