"أنجح طلقة" على الإطلاق في اتجاه كوبيانسك

تمكن اثنان من القناصة في المجموعة الغربية للقوات الروسية في اتجاه كوبيانسك من إصابة هدف على مسافة 1450 مترا، باستخدام بندقية قنص دراغونوف، التي يبلغ نطاقها القياسي حوالي 500 متر.

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ويقول مصدر في وزارة الدفاع الروسية في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "أصاب اثنان من القناصين من قوات الأسلحة المشتركة التابعة لقوات المجموعة الغربية هدفا على مسافة 1450 مترا في اتجاه كوبيانسك، باستخدام طلقة أطلقت من بندقية قنص دراغونوف بمنظار عادي".

ويقول القناص الذي أطلق الرصاصة:"أمضيت مع زميلي فترة طويلة في كمين، حيث كنا نراقب الوضع باستخدام المنظار، وفجأة لاحظ زميلي حركة في معسكر القوات الأوكرانية".

ويضيف: "لقد أبلغني زميلي أنه يرى حركة في منطقة تجمع العدو، اتضح لنا أنهم يقيمون نقطة مراقبة. وبعد أن قست بدقة المسافة وسرعة الرياح ودرجة الحرارة، أطلقت الرصاصة وأصبت الهدف". ولاحقا قالوا "ربما كانت هذه أفضل طلقة في اتجاه كوبيانسك بأكمله".

وأشار القناص إلى أنه قبل التعبئة العسكرية كان صيادا ويعرف كيف يستخدم البندقية.

المصدر: تاس