"عملية نوعية تدرس في كتب القناصة": قناص روسي ينفذ مهمته من موقع رماية ثابت ضد 10 جنود لكييف

كشف المطور الروسي لبنادق القناصة Lobaev Arms، فلاديسلاف لوبايف، عن التكتيكات النادرة التي يتبعها الجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

قال لوبايف ذلك في قناته على "تلغرام"، مؤكدا في بيانه ما يشاع بكثرة عن أن القناص يقوم أحيانا بإطلاق رصاصة أو اثنتين. وقال:"هذا صحيح، ولكن هناك استثناءات طريفة".

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واستشهد لوبايف كمثال على ذلك بقصة قناص يستخدم بندقية طراز DXL-4" سيفاستوبول". فقد قال ذلك القناص إنه لم يكن لديه ما يكفي لمخزنين جاهزين للخراطيش من أجل إجراء جولات إطلاق النار من موقع واحد بهدف تدمير مجموعة كاملة للعدو، فاضطر إلى تلقيم الخراطيش يدويا واحدة تلو الأخرى.

وأضاف: "كانت النتيجة: من أصل 12 تسديدة أخطأت مرتين فقط".

وأردف المقاتل القناص: "وتمكن ما تبقى من أفراد مجموعة الجيش الأوكراني من الفرار لأن مساعد (القناص) لم يتمكن من إجراء أي تعديلات على النيران، حيث كان مشتتا بسبب انشغاله في البحث عن المجموعات التي تعمل على مكافحة القناصين من جانب العدو".

ووصف لوبايف هذه الحالة بأنها "حلقة من الحلقات التي تدرّس في مناهج القناصة".

المصدر: Lenta.ru