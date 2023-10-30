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طبيب هندي يضرب مريضا حاول كتم سر خطير (فيديو)

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طبيب هندي يضرب مريضا حاول كتم سر خطير (فيديو)
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تعرض طبيب في إحدى مستشفيات الهند إلى الفصل من عمله، بعد أن انتشر مقطع مصور له وهو يضرب مريضا ويشتمه، لأن الأخير لم يكشف عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وذكر موقع India Today أن المريض البالغ من العمر 45 عاما، نقل إلى مستشفى مهراجا يشوانتراو الذي تديره الدولة لعلاج كسر في العظام، مشيرا إلى ان الطبيب غضب من المريض الذي لم يكشف لأحد من معالجيه أنه مصاب بالفيروس المعدي قبل أن يبدأ علاجه.

وفي الفيديو للحادث، يظهر الطبيب وهو يصفع المريض بصورة متكررة ويشتمه.

وقال المشرف على مستشفى مهراجا يشوانتراو، برامندرا ثاكور، إن الطبيب الموجود في قسم جراحة العظام والكسور، قد تم إيقافه عن العمل على الفور، كما تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في القضية وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أيام.

المصدر: India Today 

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