عالم الفضاء المصري فاروق الباز: التغيرات دائمة على كوكب الأرض منذ وجوده

أكد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، أن ظاهرة التغير دائمة على كوكب الأرض منذ وجوده.

وأوضح فاروق الباز في برنامج "من مصر"، أن وجود هزات ودوران الأرض حول الشمس وتبخر الأرض يجعل التغيرات واردة فيها، مردفا: "لا نخشى من التغير، ولكن علينا أن نتأقلم مع هذا التغير الذي تشهده الأرض".

وتابع: "علينا التقليل من التغيرات المناخية الناتجة عن عمل الإنسان من أجل الحفاظ على الأرض".

وأشار الباز إلى أن جذور طبقة القشرة الأرضية عميقة للغاية، حيث لا تتأثر بالأمطار، مؤكدا أن سمك طبقة القشرة الأرضية سميكة وتحمي ما تحتها من أي تغيرات يحدثها الإنسان، لكن تأثير التغيرات المناخية يكون على الغلاف الجوي.

المصدر: "المصري اليوم"