عالم الآثار المصري زاهي حواس: الأمريكيون اشتكوني للرئيس السيسي بسبب قصة بناء الأهرامات

أكد عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، أنه حرص على الدفاع عن الأهرامات المصرية وقصة بنائها، خاصة في ظل ترويج البعض لمعلومات خاطئة حول قيام عمال من مدينة أطلنطس بتشييدها.

وخلال لقاء ببرنامج "آخر النهار"، أشار زاهي حواس إلى أن بعض الأمريكيين المشاهير كانوا يرغبون في الترويج لهذه الأطروحة، وكانوا يقدمون محاضرات في اليابان ودول عديدة ويؤلفون كتبا بناء عليها، مؤكدا أنه رفض تماما هذا الأمر، وكان يوضح للجميع قصة بناء الأهرامات الحقيقية، بدلا من التي يتم سردها عليهم، ليلقى هجوما كبيرا من طرف الأمريكيين المروجين لها، إلا أنه كان يرد بمناقشات ومحاضرات من داخل الدول التي يُهاجم منها.

وأضاف حواس: "في مصر هنا عندنا مشكلة ثابتة، وهي أن لما واحد بيتشتم أو يتهاجم برا بيرد في مصر، أو من خلال النقابة، لكن أنا قررت أني أطلع وأرد على الناس دي في مكانهم، وعملت بالفعل مناقشات للرد على قصة بناء الأهرامات".

وذكر زاهي حواس أن بعض الأمريكيين راسلوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمهاجمته، بسبب دفاعه عن الأهرامات والحديث عن تشييدها من خلال القصة الحقيقية لمصر، إذ أكد أن الأهرامات بنيت بأيدي مصرية، لافتا إلى أن الغرب يروج للعديد من الأمور داخل مصر، وكان آخرها فيلم "كيلوباترا"، الذي تم طرحه على إحدى المنصات، وشهد فشلا واضحا أمام الجميع، مثلما أكد.

وأكمل: "والله مقدرتش اتفرج على أكتر من 7 دقايق منه، الفيلم كان ضعيف على مستوى الإخراج وعلى مستوى سرد القصة وغيره، في حين الفيلم اللي عملناه هنا بيتكلم عن الحضارة، نجح بشكل كبير وغطى على فيلم كيلوباترا بشكل كبير جدا".

وشارك زاهي حواس في فيلم طرح على منصة عالمية، حيث يتحدث عن منطقة سقارة والآثار التي تحتوي عليها، كما أعلن عن تقديم هذا الفيلم بصوته، ليحقق نجاحا كبيرا.

المصدر: "صدى البلد"