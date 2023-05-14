ما حقيقة اعتلاء فتاة "غير محجبة" ما يعتقد أنه منبر مسجد؟ (فيديو)

أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر امرأة غير محجّبة تعتلي منبرا، جدلا واسعا بعد أن أشيع أن هذا المسجد هو جامع القرويين بمدينة فاس.

بدورها، نفت مصادر لـ"هسبريس" أن تكون لتلك الصور المتداولة أي علاقة بمسجد جامع القرويين أو غيره من المساجد التابعة لمدينة فاس.

وقال مصدر من جمعية "ذاكرة فاس" إن الصور المتداولة لتنظيم موعد ثقافي احتضنته زاوية عبد القادر الفاسي الفهري الموجودة بمنطقة الرصيف بالمدينة العتيقة لفاس بمناسبة تنظيم الجمعية المعنية، بالشراكة مع جمعية "مغرب الإبداع" لأيام التراث، احتفاء بالتراث المادي واللامادي للعاصمة العلمية للمملكة.

وأبرز المصدر في تصريح لـ"هسبريس"، أن المرفق المذكور، التابع لزاوية عبد القادر الفاسي الفهري، فضاء مخصص لتعليم الخط العربي واللغة العربية لغير الناطقين بها.

إلى ذلك، شدّد المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الكرسي الذي اعتلته المتدخلة في فعاليات هذا النشاط الموضوعاتي لا يخص منبرا لإلقاء خطبة صلاة الجمعة، بل هو كرسي يتم اعتلاؤه لإلقاء المحاضرات التي تخص المواضيع الدينية والدنيوية داخل الزاوية المذكورة، ومسموح به للمسلمين والأجانب.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن الصور المتداولة لا تخص إلقاء صاحبتها لدرس ديني؛ بل كانت مداخلتها في موضوع "حقوق الإنسان والتراث"، ألقتها إحدى الناشطات الحقوقيات بمدينة فاس بمناسبة تنظيم أيام التراث، بحضور نساء محجبات وأخريات غير محجبات.

إلى ذلك، ما زالت الصور المتداولة حول الموضوع تُلقي بسيل من التعليقات وردود الفعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت الانتقادات، إلى حد المطالبة بمقاطعة الزاوية المذكورة.

المصدر: هسبريس