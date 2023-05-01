السعودية..عرض نموذجي مبدئي لما ستبدو عليه مدينة "تروجينا الثلجية " في "نيوم" يثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عرضا نموذجيا مبدئيا حول الشكل الذي ستكون عليه مدينة "تروجينا" في مشروع "نيوم" بالسعودية، بعد الانتهاء من تنفيذه، ما أثار تفاعلا.



وأظهر مقطع الفيديو أن المشروع سيكون بمناظر جمالية وإبداعية وساحرة على صعيد العالم.

كما يبدو أنه سيكون هناك مساحة للتزلج على الجليد وأشكال رائعة من الملاهي والأماكن الترفيهية.

هكذا ستصبح تروجينا في نيوم 🇸🇦🤩⛄️ ⛷ pic.twitter.com/XHRpvguZ0q — قريباً في السعودية (@KSAsoon1) May 1, 2023

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "تبارك الله..أعجوبه معمارية"، وأضاف آخر: "مستقبل مشرق إن شاء الله في نيوم".

المصدر: RT