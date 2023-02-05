السعودية.. أسرار مدينة المستقبل يكشفها معرض "ذا لاين" (صور)

كشفت صحيفة "سبق" تفاصيل ومحتويات معرض "ذا لاين" بنسخته الثالثة الذي يستمر حتى 29 أبريل ويقام بمحافظة الدرعية، ويظهر مدينة المستقبل "ذا لاين" بتصاميمها الفريدة.

وبحسب "سبق"، فإن زائر المعرض يستشعر روعة طبيعة مدينة المستقبل "ذا لاين" ويتعرف إلى أسرار فكرتها الاستثنائية، التي تتضح عبر العديد من الأفلام المعروضة والمواد الإبداعية في الحدث.

وخلال جولته، يمر الزائر بخمسة أقسام، هي: "نيوم" و"ذا لاين"، و"المرسى البحري المخفي (المارينا)"، و"تصاميم المعيشة"، و"نباتات نيوم"، و"مرآة ذا لاين".

وفي التفاصيل، أوضحت "سبق" أن القسم الأول يعرّف بمدينة "ذا لاين"، المدينة الرئيسية لمنطقة "نيوم"، حيث يقدم المعرض للزوار تجربة ثرية تعرفهم على جوانب المعيشة الحضرية التي يتم تنفيذها في المدينة وتصميماتها المعمارية والهندسية الفريدة، إذ تأتي فكرة "ذا لاين"، التي يبرزها المعرض، من الحاجة لابتكار الحلول للمشكلات البيئية في العالم، التي تتمثل في التلوث والانبعاثات الكربونية وهدر الماء والتصحر والاحتباس الحراري، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والتشجير.

سبق

وذكرت "سبق" أن مدينة "ذا لاين" تعد من المشاريع التنموية الأكثر جرأة على الإطلاق، حيث يمتد مشهدها الحضري على شكل خط مستقيم بطول 170 كيلومترا من جبال نيوم شرقا وحتى البحر الأحمر غربا.

هذا وتمر المدينة بتضاريس متنوعة تضم صحاري حمراء، وجبالا تكسوها الثلوج شتاء، وصولا إلى خليج العقبة، في منطقة تبعد عن 40% من سكان العالم مسافة لا تزيد على 6 ساعات بالسفر جوا، ويمر بقربها 13% من حجم تجارة العالم عبر البحر الأحمر.

أما بخصوص مجتمعات مدينة "ذا لاين"، فهي تتكون من 12 نوعا من المجتمعات (أحياء)، لكل مجتمع منها تصميم فريد بطول يبلغ 800 متر، وعرض 200 متر، وارتفاع 500 متر، ويستوعب كل مجتمع من 60 إلى 80 ألف نسمة، في حين تستوعب المدينة عمومًا أكثر من 9 ملايين نسمة، ويوفر المجتمع الواحد كل الاحتياجات اليومية للسكان بوجود مدارس ومراكز صحية وملاعب وترفيه واحتياجات أساسية في مسافة لا تتعدى 5 دقائق مشيا على الأقدام، فيما يكون الانتقال من أول نقطة إلى آخر نقطة في مدينة ذا لاين في غضون 20 دقيقة فقط عبر قطار فائق السرعة تحت الأرض، وفق "سبق".

سبق

وتمت الإشارة إلى أن منطقة المرسى المخفي (المارينا) ستكون أول المجتمعات التي ستبنى في "نيوم"، وستحتوي على تحفة فريدة تتمثل في المبنى المعلق والمبني من الأعلى إلى الأسفل، إضافة إلى مرسى يستوعب 5000 سفينة ومركب، كما سيكون هناك المقر الرئيسي لإدارة نيوم.

وفي إطار التعريف بـ"نباتات نيوم"، يكشف المعرض 224 نوعا من النباتات الصحراوية، أبرزها زهرة البنفسج، التي سيتم زراعتها خارج مدينة "ذا لاين"، لاستكمال المنظومة الطبيعية للمنطقة.

وخلال جولته،، يستطيع الزائر أن يتعرف عبر قسم "مرآة ذا لاين" كل تفاصيل المشروع من حيث التصاميم وأسماء المصممين العالميين الـ12، الذين شاركوا بتصميم "ذا لاين"، ومنهم مكتب "HOK" الذي صمم جامعة "كاوست"، وغيرها من التفاصيل الدقيقة لكل مجتمع من مجتمعات نيوم.

سبق

بالإضافة إلى ما سبق، بينت "سبق" أن المعرض يمنح الزوار فرصة للتعرف عن قرب على معالم وتصاميم مدينة ذا لاين والمناظر الطبيعية المحيطة بها، إضافةً إلى التعرف على قطاعات نيوم المتعددة، حيث يلتقي الناس والتكنولوجيا بانسجام مع الطبيعة، كما يتم تقديم عروض مرئية وأفلام إعلامية تدور حول المدينة العمودية، البالغة مساحتها الإجمالية 34 كيلومترا مربعا فقط، للزوار ، ويمكن التعرف عن كثب على تفاصيل المدينة المستقبلية عبر جولات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.

سبق

المصدر: "سبق"