المغرب يحبط محاولة تهريب دولية لأكثر من 5 أطنان مخدرات

أحبطت الشرطة المغربية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بالتنسيق مع الجمارك محاولة للتهريب الدولي لـ5 أطنان و438 كغ من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

وتمت هذه العملية بالتنسيق مع مصالح الجمارك، اليوم السبت، وأفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، كشفت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني والجمارك محاولة استعمال سائق الشاحنة لوثائق تصدير مزورة عند استعداده للسفر نحو إسبانيا.

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ولفتت إلى هذا ما استدعى إخضاع هذه الناقلة لعملية تفتيش دقيقة باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، وأظهرت تخزين شحنات كبيرة من مخدر الشيرا داخل تجاويف معدّة خصيصا في المقطورة والهيكل الداخلي للشاحنة.

وبحسب المصدر عينه، أوضحت عملية تفريغ هذه الشحنات من المخدرات أن مجموع وزنها الإجمالي يصل إلى 5 أطنان و438 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مكونة من صفائح معدّة للتهريب الدولي، فيما مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 45 سنة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على المستويين الوطني والدولي.

المصدر: هسبريس