العراق.. ضبط عملية ترويج المخدرات في سندويشات الفلافل (فيديو)

تمكن الأمن العراقي من ضبط عملية ترويج المخدرات في سندويشات الفلافل، حيث قبضت على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات.

وأوضحت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان أن مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وحسب التوجيهات المستمرة لقائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد في ملاحقة مروجي ومتعاطي المخدرات، تمكنت من خلال الممارسات المستمرة في أقضية ونواحي المحافظة من إلقاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 28 و32 مخدرات، ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

المصدر: RT