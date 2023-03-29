العراق.. القبض على عنصر خطر في "داعش"

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على عبد الرحمن اللهيبي، العنصر الخطر في تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث نشط في قاطع شمال بغداد في ما يسمى "ولاية الفلوجة".

وذكر مصدر أمني، اليوم الأربعاء، لـ"السومرية نيوز"، أن "مكتب إجرام الكرمة بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية (استخبارات الفرقه العاشرة)، وبالتنسيق مع القوة الماسكة لقاطع النصر والسلام (الجيش العراقي) في منطقة الحصوة، حي 7 آلالف، وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكّن من اعتقال أحد العناصر الخطرة لداعش الإرهابي (عبد الرحمن علي عناد شيحان اللهيبي) المكنى أبو عائشة".

وأضاف المصدر: "يعمل الإرهابي ضمن ما كان يعرف بـ"ولاية الفلوجة" قاطع الكرمة كناقل لقاطع شمال بغداد".

المصدر: السومرية نيوز