مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عقار الإسكندرية إلى 3 أشخاص (صورة)

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عقار منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية المصرية إلى ثلاثة أشخاص بينهم أم وطفلها، وأصيب رضيع عمره 15 يوما، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة.

يشار إلى أن هذه الواقعة تعود إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارا من قسم شرطة الجمرك بانهيار عقار ووجود وفيات ومصابين، بحارة سلطان بمنطقة بحري.

إلى ذلك، تمكّنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من إنقاذ 4 أشخاص من تحت الأنقاض، وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة إلا أنه فور وصولهم توفيت كل من أم وطفلها وآخر مسن.

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية وانهارت أسقف الطابق الأخير حتى الأرضي.

وفي أعقاب ذلك، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

المصدر: القاهرة 24