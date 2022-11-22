فيديو مرعب بنهاية غير متوقعة.. أسد يهاجم سعوديا بطريقة مفاجئة ويطرحه أرضا

نشر مغردون ومدونون فيديو للحظة انقضاض أسد على رجل بطريقة مفاجئة، وأسقطه أرضا بطريقة مروعة.

وانتشر مقطع فيديو وُصف بـ"المرعب" يوثق هجوم أسد على صاحبه ورجح ناشروه أن الواقعة حدثت في السعودية.

وأظهر الفيديو أن شخصا كان يحاول مداعبة الأسد، إلا أن الأخير انقض عليه على الفور، وهاجمه بقوة.

ووثق المشهد عددا من الأشخاص الذين هرعوا لتخليص صديقيهم من مخالب الأسد وأنيابه، حيث انهالوا عليه ضربا.

وكان لافتا أن الشخص الذي تعرض للهجوم في البداية تمكن الإفلات من الأسد، الذي نجح بدوره في الإمساك بفريسة أخرى من الأشخاص الموجودين في المكان.

لكن المفاجأة حدثت عندما تمكن الشخص الثاني من مباغتة الأسد طرحه أرضا والإمساك به لدرجة تقييده.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا بين المغردين، حيث حذروا من مخاطر تربية مثل هذه الحيوانات في البيوت.

هذه ليست الاولى ولن تكون الأخيرة

حالات كثير ومشهورة اسود غدروا بمن ربوهم لهذا يجب الا تأمنهم ومن الخطأ تربيتهم في البيوت وتركهم يتجولون بين اصحاب المنزل👌 pic.twitter.com/pqfq2hsps2 — ‏🇸🇦﮼د.﮼عبدالله‌السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) November 21, 2022

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"