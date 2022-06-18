باكستان.. ولادة عنزة بأذنين طولهما 48 سم

ولدت صغيرة الماعز "سيمبا" في باكستان بأذنين يبلغ طولهما 48 سم، بما يؤهّلها لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأطول أذنين في العالم.

وتنتمي العنزة التي أطلق عليها مالكها اسم "سيمبا" والتي يبلغ عمرها بضعة أسابيع فقط إلى سلالة نوبي، وهي سلالة معروفة بآذانها الطويلة.

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He really is the GOAT! Simba the baby goat is born with 19in-long ears that could get him into Guinness Book of World Records

======https://t.co/F20yAsGD0bpic.twitter.com/SitueysQwG — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) June 18, 2022

وتعيش "سيمبا" حاليا في كراتشي بباكستان برفقه مالكها محمد حسن ناريجو، الذي أعرب عن أمله في أن "يدخل سيمبا غينيس بأسرع وقت".

ولا يوجد في الوقت الحالي ماعز يحمل رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأطول أذنين، ولكنّ هناك كلابا تحمل الرقم القياسي.

المصدر: وكالات