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باكستان.. ولادة عنزة بأذنين طولهما 48 سم

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باكستان.. ولادة عنزة بأذنين طولهما 48 سم
AP Nubian goats
صورة تعبيرية
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ولدت صغيرة الماعز "سيمبا" في باكستان بأذنين يبلغ طولهما 48 سم، بما يؤهّلها لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأطول أذنين في العالم.

وتنتمي العنزة التي أطلق عليها مالكها اسم "سيمبا" والتي يبلغ عمرها بضعة أسابيع فقط إلى سلالة نوبي، وهي سلالة معروفة بآذانها الطويلة.

وتعيش "سيمبا" حاليا في كراتشي بباكستان برفقه مالكها محمد حسن ناريجو، الذي أعرب عن أمله في أن "يدخل سيمبا غينيس بأسرع وقت".

ولا يوجد في الوقت الحالي ماعز يحمل رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأطول أذنين، ولكنّ هناك كلابا تحمل الرقم القياسي.

المصدر: وكالات

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