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مراسلة RT: سماع دوي إطلاق نار قرب كريات أربع بالخليل

عشرات المصابين خلال احتجاجات وسط بغداد

أخبار العالم العربي

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