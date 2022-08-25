قفزة حادة بأسعار الغاز في أوروبا

سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا قياسيا لتتخطى ثلاثة آلاف ومئتي دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة بلغت سبعة في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

وتشهد أسعار الغاز ارتفاعا حاداً مع قرب موعد توقف ضخ إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب /نورد ستريم واحد/ لمدة ثلاثة أيام، وذلك بدءا من الحادي والثلاثين من الشهر الحالي حتى الثاني من شهر سبتمبر أيلول المقبل. وكانت دول غربية قد فرضت قيودا على شراء الغاز من روسيا ما تسبب بأزمة طاقة في القارة الأوروبية، كما شهدت عدة عواصم احتجاجات على غلاء الأسعار وتدني المستوى المعيشي.