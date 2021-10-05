تأثير أصوات النازحين العراقيين في الانتخابات
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أكدت مفوضية الانتخابات العراقية في تصريحات لآر تي، إتمام جميع المستلزمات لضمان مشاركة النازحين في الانتخابات المقبلة. مشيرة إلى أن عددهم فاق شمال العراق120 ألفا..
أكدت مفوضية الانتخابات العراقية في تصريحات لآر تي، إتمام جميع المستلزمات لضمان مشاركة النازحين في الانتخابات المقبلة. مشيرة إلى أن عددهم فاق شمال العراق120 ألفا..
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