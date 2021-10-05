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تأثير أصوات النازحين العراقيين في الانتخابات

أخبار العالم العربي

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أكدت مفوضية الانتخابات العراقية في تصريحات لآر تي، إتمام جميع المستلزمات لضمان مشاركة النازحين في الانتخابات المقبلة. مشيرة إلى أن عددهم فاق شمال العراق120 ألفا..

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