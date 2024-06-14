آخر ما نشره "نعم.. الموت حلو يا أولاد".. كتاب وفنانون ينعون فؤاد حميرة أحد أبرز كتاب الدراما السورية

توفي الكاتب والسيناريست السوري فؤاد حميرة يوم الجمعة، عن عمر ناهز 59 عاما إثر نوبة قلبية حادة في مصر التي كان يقيم فيها منذ سنوات بعدما انتقل إليها من فرنسا.

وتعجب أصدقاؤه والمقربون منه، إذ رحل بعدما كتب منشورا منذ أيام عن ترحيبه بالموت، كتب فيه بالصدفة: "نعم.. الموت حلو يا أولاد".

ونعى كتاب وممثلون سوريون وعرب، السيناريست السوري الذي قدم قبل سنوات مسلسله الشهير "غزلان في وادي الذئاب"، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب السيناريست سامر رضوان: "الفجيعة تأكل قلبك كل يوم، وتزداد اتساعا ودمعا كلما رحل واحد من الأصدقاء الجميلين".

وأضاف: "فؤاد حميرة، أحد أساتذة الكتابة الدرامية في سوريا، وصاحب الأعمال التي لا يمكن للأعمى أن يمر بها دون رفع قبعة الاحترام، يرحل حاملا في حقيبة قهره سنين الخذلان والمنفى".

ولد الكاتب والسيناريست فؤاد حميرة في دمشق عام 1965، وهو من أبرز الكتاب في الدراما السورية، وله الكثير من الأعمال، وكانت بدايته في مجال الدراما من خلال مسرح "الشبيبة" ثم المسرح الجامعي، ويعد مسلسل "الحصرم الشامي" الذي طرح في 2007، كان أول أعماله الدرامية.

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المصدر: RT