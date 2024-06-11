وفاة منتج سينمائي مصري شهير

أعلن المخرج والمنتج المصري شريف مندور مساء يوم الثلاثاء، وفاة المنتج الشهير فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما.

وفي حسابه على "فيسبوك"، كتب "مندور" في منشور: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفي إلى رحمة الله المنتج الكبير ورئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري".

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فاروق صبري:

كاتب ومنتج سينمائي مصري، وهو شريك مؤسس ورئيس لمجلس إدارة "شركة االأخوة المتحدين للسينما"، ورئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة السينما"، وعضو مجلس إدارة "اتحاد الصناعات المصرية".

كتب العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"خلي بالك من جيرانك"، و"إحنا بتوع الأوتوبيس"، و"اقتل مراتي ولك تحياتي".

كما قدم أعمالا مسرحية مثل "الزعيم" و"كعب عالي".

المصدر: "القاهرة 24" + RT