وفاة الملحن المصري الشاب أمير جادو

توفي الملحن والمؤلف الموسيقي المصري أمير جادو، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

ونعى العديد من أصدقاء جادو، اليوم الثلاثاء، على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي الراحل، ومنهم المخرج عماد البهات الذى أعلن وفاته على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، معلقا "رحيل الفنان المبدع المؤلف الموسيقى أمير جادو عن عالمنا خسارة كبيرة ومؤلمة إنسانيا وفنيا.. مع السلامة يا أمير.. يا رب تكون فى مكان أحسن وارتحت من كل أوجاعك يا حبيبى".

وقال الفنان شريف إدريس عبر "إنستغرام": "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا أمير، الصديق العزيز الملحن والمؤلف الموسيقي والإنسان المحترم والطيب أمير جادو في ذمة الله بعد صراع مع المرض اللعين".

وعانى أمير جادو في الفترة الأخيرة من آلم المرض بشكل كبير، وفقا لما كشفه صديقه بهير راشد عبر حسابه على "فيسبوك"، وطالب من جميع الأصدقاء الدعاء له بالشفاء قائلا: "يا جماعة بالله عليكم رجاء رجاء كل الناس اللي عندي تدعي لصديقي واخويا وحبيبي الموسيقار والموسيقي العظيم أمير جادو، فهو في حالة حرجة وحالته صعبة جدا".

المصدر: RT