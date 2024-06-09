والد الشاب صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب يكشف عن حالة نجله بعد الواقعة المثيرة للجدل

أكد أسامة، والد الشاب المصري سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع من المطرب عمرو دياب، أنه يثق في القضاء للحصول على حق ابنه جراء الواقعة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تحت الشمس"، أوضح والد سعد أنه تم بالفعل تحرير محضر إزاء ما حدث".

ونفى ما أثير عن أن ابنه كان يتوجه إلى الحفلات دون أن تكون معه دعوة ويضايق المشاهير، كما اعتبر أن "هذه الادعاءات باطلة يُراد بها باطل"، على حد تعبيره.

وأكد الأب أن ابنه يعمل مع متعهدي حفلات، وكان في حفل الزفاف الذي شهد الواقعة، لمباشرة عمله هناك، رغم تلقيه عملا آخر في نفس الوقت بأجر أكبر، لكنه فضل أن يكون موجودا مع عمرو دياب.

وبين أسامة أن "ابنه يمر بحالة نفسية سيئة، ولم يأكل أو يشرب شيئا منذ أكثر من 26 ساعة، وهو لا يزال موجودا في القاهرة لتأهيله قبل العودة إلى مسقط رأسه (الأقصر)".

جدير بالذكر أن عمرو دياب كان قد أثار جدلا كبيرا عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سلفي" معه بإلحاح.

ورأى الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان.

وكشف محامي الفنان عمرو دياب فشل محاولة التواصل مع الشاب المعجب لاسترضائه بعد الحادثة، وأنه جرى تحرير محضر قضائي بحق الشاب الذي وضع الهاتف عنوة لالتقاط "سلفي".

المصدر: "الشروق"