 
مباشر

"عمرو دياب يصفع مجددا".. ومتابع يكشف سبب خروج الهضبة عن طوره (فيديو)

متفرقات

Gettyimages.ru
الفنان المصري عمرو دياب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp8f

تداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف كريمة المنتج محمد السعدي.

وقال ناشطون إن الفيديو التقط يوم أمس الجمعة "وكان عمرو دياب في مزاج غير جيد عندما احتشد المعجبون حوله على منصة الغناء ربما كانت سببا في ردة فعله هذه".

وكتب حساب في منصة "إكس" مستغربا: "عمرو دياب يصفع شخصا أراد التصوير معه".

وكتب حساب آخر: "عمرو دياب كل حفلة أو فرح هو فيه لازم يبقى في مشكلة وإهانة للناس لدرجة أنه بيضرب المعازيم في الأفراح بالقلم! وبعدين ده بيغني playback مش لايف...".

وكتب آخر: "بعد إهانته لسائقه الخاص أمام الناس بقوله "أنت حيوان" وضربه لمهندس الصوت ثم طرده من المسرح أمام الجمهور.. الفنان عمرو دياب يصعق محبيه مجددا بسبب تعامله مع أحد معجبيه الذي اقترب لأخذ صورة معه فصفعه على وجهه وطرده من المنصة خلال إحيائه لحفل زفاف في القاهرة".

بينما أوضح فيديو آخر تم التقاطه من زاوية أخرى سبب صفع عمرو دياب للمعجب حيث ظهر وهو يسحب الفنان من سترته رغبة منه لالتقاط صورة سيلفي معه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي