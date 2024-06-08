"عمرو دياب يصفع مجددا".. ومتابع يكشف سبب خروج الهضبة عن طوره (فيديو)

تداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف كريمة المنتج محمد السعدي.

وقال ناشطون إن الفيديو التقط يوم أمس الجمعة "وكان عمرو دياب في مزاج غير جيد عندما احتشد المعجبون حوله على منصة الغناء ربما كانت سببا في ردة فعله هذه".

وكتب حساب في منصة "إكس" مستغربا: "عمرو دياب يصفع شخصا أراد التصوير معه".

عمرو دياب يصفع شخص أراد التصوير معه 😳!pic.twitter.com/Cx55RyB5Qu — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 8, 2024

وكتب حساب آخر: "عمرو دياب كل حفلة أو فرح هو فيه لازم يبقى في مشكلة وإهانة للناس لدرجة أنه بيضرب المعازيم في الأفراح بالقلم! وبعدين ده بيغني playback مش لايف...".

عمرو دياب كل حفلة او فرح هو فيه لازم يبقى في مشكلة واهانة للناس لدرجة انه بقى بيضرب المعازيم في الافراح بالقلم !

وبعدين ده بيغني playback مش لايف يعني لا صوت ولا اخلاق لسه بتجيبوه في افراح ليه بجد ؟؟! pic.twitter.com/a5Lf5AocHP — Rody (@rodaina1__) June 8, 2024

وكتب آخر: "بعد إهانته لسائقه الخاص أمام الناس بقوله "أنت حيوان" وضربه لمهندس الصوت ثم طرده من المسرح أمام الجمهور.. الفنان عمرو دياب يصعق محبيه مجددا بسبب تعامله مع أحد معجبيه الذي اقترب لأخذ صورة معه فصفعه على وجهه وطرده من المنصة خلال إحيائه لحفل زفاف في القاهرة".

بعد إهانته لسائقه الخاص أمام الناس بقوله "أنت حيوان" وضربه لمهندس الصوت ثم طرده من المسرح أمام الجمهور..



الفنان عمرو دياب يصعق محبيه مجدداً بسبب تعامله مع أحد معجبيه الذي اقترب لأخذ صورة معه فصفعه على وجهه وطرده من المنصة خلال إحياءه لحفل زفاف في القاهرة.pic.twitter.com/25k0lUsuCP — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 8, 2024

بينما أوضح فيديو آخر تم التقاطه من زاوية أخرى سبب صفع عمرو دياب للمعجب حيث ظهر وهو يسحب الفنان من سترته رغبة منه لالتقاط صورة سيلفي معه.

سبب صفع عمرو دياب للمعجب 👀 pic.twitter.com/vTXduAg1QS — Celebs Arabic (@CelebsArabic) June 8, 2024

المصدر: RT