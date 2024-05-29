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نجوم مصر في مأزق بسبب إعلان "بيبسي" الجديد (فيديو)

الثقافة والفن

نجوم مصر في مأزق بسبب إعلان
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أثار إعلان شركة "بيبسي" المدرجة على لائحة المقاطعة تضامنا مع غزة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات واسعة بين المتابعين.

وأطلقت الشركة خلال الأيام القليلة الماضية حملتها الجديدة، بمشاركة نجوم الفن والغناء وكرة القدم من مصر والشرق الأوسط والعالم.

وشارك في الإعلان كل من نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، والنجم عمرو دياب، والمغنية اللبنانية نوال الزغبي، والممثل المصري أحمد السقا، وزميله كريم عبد العزيز، إضافة لنجم كرة القدم البرازيلي روبرتو كارلوس، ولاعب منتخب السعودية السابق سامي الجابر.

ويتضمن الإعلان أغنية "خلي كله جديد في جديد" لعمرو دياب، معبرا عن رحلة تطور العلامة التجارية. وأثار ظهور نجوم مصر في الإعلان سخط وغضب متابعيهم، حيث شنوا حملة انتقادات شاسعة عليهم. 

فبينما قال نشطاء إن الإعلان تم تصويره قبل بدء الحرب وأن العقود الرسمية بين النجوم والشركة تلزمهم بالقيام بالعمل بسبب شروطها، قال آخرون إن مجرد ظهورهم في الإعلان يعتبر خيانة للقضية الفلسطينية.

ونجحت حملات المقاطعة الجماعية التي قادها الحراك الشعبي في العالم ضد الشركات التي تمول الجيش الإسرائيلي في ظل حرب غزة، في إلحاق أضرار مادية بها، ودفعت بعضها إلى إغلاق فروع لها في العالم.

وبعد 8 أشهر من الحرب، أخذت فكرة المقاطعة تتصاعد وتنتشر في جوانب حياتية أخرى لتصل إلى منصات التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، الذي يعيش فيه المشاهير، حيث قام العديد من الأشخاص بمقاطعة نجومهم المساندين لإسرائيل على "إنستغرام" و"فيسبوك"، وإلغاء المتابعة.

المصدر: وكالات

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