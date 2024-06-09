"إلى القضاء".. محامي عمرو دياب يكشف عن تعرض فنان آخر للشد من "الشاب المصفوع" بحفل الزفاف

كشف محامي الفنان عمرو دياب فشل محاولة التواصل مع الشاب المعجب لاسترضائه بعد تلقيه صفعة على وجهه من الفنان، وأنه جرى تحرير محضر قضائي بحق الشاب الذي وضع الهاتف عنوة لالتقاط "سيلفي".

وقال المحامي إن الفنان دياب حرر محضرا ضد الشاب الذي حاول التقاط صور "سيلفي" مع الفنان في إحدى حفلات الزفاف، مؤكدا أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير "بشكل غير لائق".

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وأكد المحامي أن الفنان يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط صور معه، لافتا إلى أن الشاب لم يكن مدعوا إلى حفل الزفاف وقد حاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.

وأضاف: "لم يكن مدعوا للحفل لا من أهل العريس ولا أهل العروس، كما جذب أيضا الفنان محمد رمضان بنفس الطريقة من يده"، متابعا: "التطفل الشديد الموجود من البعض وصل لدرجة صعبة في نظير إنه يلتقط صورة ينزلها على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك أصول في الاقتراب من المشاهير".

وأكد أن الفنان لا يعرف الشاب وقبلها طلب التصوير 4 مرات ولم يمنعه من التقاط الصور، لكنه تفاجأ به يجذبه بشكل غريب ووصل به الأمر أن الشاب يحاول الاعتداء عليه، مما دفعه إلى التصرف الذي بدر منه أمام الجميع".

المصدر: "القاهرة 24"