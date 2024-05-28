محمد رمضان: "مكسوف لنفسي ولكل عربي" (فيديو)

انفعل الفنان المصري محمد رمضان بسبب قصف الجيش الإسرائيلي للنازحين العزل في مدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات الماضية، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال.

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ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "لإنستغرام" عبر خلاله عن أسفه مما يحدث في مدينة رفح قائلا: "والله مكسوف كسوف، مكسوف لنفسي ومكسوف لكم ومكسوف لكل عربي ربنا يرحم شهدائنا في رفح الأول ويشفي مصابينهم ويصبر أهاليهم".

ولأضاف: "مكسوف أن كل جريمة بشعة عقلنا ما بيستوعبهاش وقلبنا ما بيتحملهاش واللي بنقدر نعمله ان احنا نمسك الموبايل شوية ناس تصمم صور وتكتب اللي قلبها يقولها عليه وناس تانية تمنتج فيديوهات على موسيقى حزينة وناس تعمل فيديو تقول اللي حاسه بيه واحنا لحد امتى هنفضل نحارب بالموبايل هنرجع كرامتنا بالموبايل ازاي، هندافع عن أخواتنا بالموبايل إزاي؟، هنحررهم بالموبايل إزاي؟".

ويأتي ذلك إثر استهداف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا وعشرات المصابين.

وفي وقت لاحق، أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن وحدة تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا في الظروف المحيطة بمقتل مدنيين في رفح.

المصدر: RT