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والد الشاب صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب: إحنا ناس صعايده وهناخد حقنا بالقانون

الثقافة والفن

والد الشاب صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب: إحنا ناس صعايده وهناخد حقنا بالقانون
AFP
عمرو دياب
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علقت أسرة الشاب المصري سعد أسامة على واقعة صفعه من قبل الفنان المصري الشهير عمرو دياب خلال محاولة الشاب التقاط صورة "سيلفي" مع "الهضبة" في حفل زفاف خاص.

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وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال أسامة، والد الشاب سعد أسامة، إنه سيحرر محضرا ضد الفنان عمرو دياب بعد صفعه لنجله في، مقطع فيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف والد الشاب: "كان ضربه بالنار ولا يضربه بالقلم، إحنا ناس صعايده وهناخد حقنا بالقانون، وهعمل محضر دلوقتي في عمرو دياب".

وأردف: "ابني شغال وبياكل عيش من بعد ما اتخرج من الجامعة زي أي شاب، وشغال مع الناس بقالهم فترة ومفيش أي حاجة حصلت منه، وولدي دخل جوه أوضة وقفل على نفسه ومش بيرد على حد ولا راضي يتعامل معانا ولا يكلمنا، ودي إهانة كبيرة لينا وإحنا ناس صعايدة، وكان ضربنا بالنار ولا ضربنا بالقلم.

وفي تصريحات صحفية، ذكر الشاب سعد أسامة أنه لن يتهاون في الحصول على حقه من دياب، لافتا إلى أنه أصيب بالذهول ولم يصدق رد فعل الفنان.

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وكان عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان.

المصدر: "القاهرة 24" + RT

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