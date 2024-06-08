مصر.. نجيب ساويرس يعلق على فيديو عمرو دياب المثير للجدل (فيديو)

علق رجل الأعمال والميلياردير المصري نجيب ساويرس، على فيديو الفنان عمرو دياب، المثير للجدل، عقب أن ظهر الأخير وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه خلال حفل زفاف خاص.

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وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب نجيب ساويرس تعليقا على الفيديو المتداول: "المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه …فيه ناس معندهاش كياسة ورد الفعل ممكنً زيادة، لكن المعجب غلطان".

ليرد أحد النشطاء على منصة "إكس" على ساوريس قائلا: "ماشي يا حاج نجيب بس، مش يضربه على وشه خليك حيادي"، ما دفع ساويرس للقول: "غلط طبعا ..بس انت ماشي بتغني للناس و مرة واحدة واحد شدك لورا بالعافية علشان يتصور .. دى مش قلة ذوق؟".

غلط طبعا ..بس انت ماشي بتغني للناس و مرة واحدة واحد شدك لورا بالعافية علشان يتصور .. دى مش قلة ذوق ؟ https://t.co/AfTILDht3A — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 8, 2024

وكان عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان.

عمرو دياب يصفع شخص أراد التصوير معه 😳!pic.twitter.com/Cx55RyB5Qu — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 8, 2024

عمرو دياب كل حفلة او فرح هو فيه لازم يبقى في مشكلة واهانة للناس لدرجة انه بقى بيضرب المعازيم في الافراح بالقلم !

وبعدين ده بيغني playback مش لايف يعني لا صوت ولا اخلاق لسه بتجيبوه في افراح ليه بجد ؟؟! pic.twitter.com/a5Lf5AocHP — Rody (@rodaina1__) June 8, 2024

سبب صفع عمرو دياب للمعجب 👀 pic.twitter.com/vTXduAg1QS — Celebs Arabic (@CelebsArabic) June 8, 2024

المصدر: RT