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مصر.. نجيب ساويرس يعلق على فيديو عمرو دياب المثير للجدل (فيديو)

الثقافة والفن

مصر.. نجيب ساويرس يعلق على فيديو عمرو دياب المثير للجدل (فيديو)
AFP
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علق رجل الأعمال والميلياردير المصري نجيب ساويرس، على فيديو الفنان عمرو دياب، المثير للجدل، عقب أن ظهر الأخير وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه خلال حفل زفاف خاص.

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وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب نجيب ساويرس تعليقا على الفيديو المتداول: "المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه …فيه ناس معندهاش كياسة ورد الفعل ممكنً زيادة، لكن المعجب غلطان".

ليرد أحد النشطاء على منصة "إكس" على ساوريس قائلا: "ماشي يا حاج نجيب بس، مش يضربه على وشه خليك حيادي"، ما دفع ساويرس للقول: "غلط طبعا ..بس انت ماشي بتغني للناس و مرة واحدة واحد شدك لورا بالعافية علشان يتصور .. دى مش قلة ذوق؟".

وكان عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان.

المصدر: RT

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