ملياردير مصري يسخر من مذيعة شهيرة كشفت "سر حلاقة محمد صلاح لشعره"! (فيديو)

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على تصريحات المذيعة ياسمين عز بخصوص سبب حلاقة نجم المنتخب المصري محمد صلاح لشعره.

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وأعاد ساويرس نشر فيديو لتصريحات ياسمين عز، وعلق عبر حسابه على منصة "إكس": "إنتى جايه اشتغلى إيه ؟ مع الاعتذار لماري منيب".

وكانت المذيعة المثيرة للجدل قد قالت في تصريحات في حلقة الخميس من برنامجها "كلام الناس": "صلاح حلق شعره علشان يمنع أي حواجز بينه وبين كابتن حسام حسن، أكيد لما الجماجم تتلاقى ده هيكون في صالح المنتخب".

وأضافت: "في دراسة بتقول إن غالبا أصحاب الشعر الخفيف وأصحاب الشعر التقيل بيكون فيه بينهم عكوسات، فصلاح قرب المسافات علشان يكون هو وكابتن حسام على درجة فهم واحدة، وفي النهاية البقاء للأصلع".

وأثارت تصريحات المذيعة موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها اعتادت على إطلاق التصريحات الغريبة والمستفزة أحيانا، والداعمة بشكل مفرط للرجل على حساب المرأة.

إنتى جايه اشتغلى إيه ؟ مع الاعتذار لماري منيب … https://t.co/orYd7Wid87 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 7, 2024

وفي وقت سابق، فاجأ محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، جمهوره بـ"نيو لوك"، حيث تخلى عن تصفيفة شعره المجعد "الكيرلي"، واعتمد قصة شعر جديدة.

وظهر أمام المرآة وهو يلتقط صورة على حسابه في "إنستغرام"، يرتدي بدلة باللون البيج، مكونة من شورت وقميص تركه مفتوح الأزرار، ما أعطاه إطلالة جريئة ومميزة على غير العادة، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور.

المصدر:RT