عمرو مصطفى يثير تفاعلا بعبارة على صورته..هل قصد عمرو دياب بعد صفعه لمعحب؟ (صورة)

أثار الملحن المصري عمرو مصطفى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره عبارة على صورة له، اعتبرها البعض موجهة للفنان عمرو دياب، عقب صفع الأخير لأحد المعجبين بفنه.

وفي صفحته على "فيسبوك"، نشر عمرو مصطفى صورته معلقا بالقول: "أحيانا الزمن كفيل بأنه يكشف كل حاجة"، ما اعتبره البعض أنه تعليق على مقطع فيديو ظهر فيه عمرو دياب وهو يصفع معجبا به حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف كريمة المنتج محمد السعدي، ما أثار جدلا كبيرا.

وقال أحدهم معلقا: "صبرت ونولت يا عمرو.. افرح بقى حقك بيرجعلك عالرايق"، وأضاف آخر: "خلاص اتكشف يا عمرو، ويا فرحة قلبك"، فيما علق البعض بالدعابات، حيث دمجوا آغاني عمرو دياب في عبارات لوصف تعليقهم: "مهما كبر، صغيّر فعلا".

جدير بالذكر أنه في فبراير الماضي، ظهر عمرو مصطفى في مقطع الفيديو وهو يصافح عمرو دياب ويعانقه بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في حفل "ليالي سعودية مصرية" الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد فترة طويلة من الخلافات بينهما، حيث اعتبر البعض أن القطيعة بينهما قد انتهت، ولاقى المقطع ترحيبا كبيرا وتفاعلا من الجمهور مع تعليق "الصلح خير".

المصدر: RT